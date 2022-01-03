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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В России за сутки выявили 16 343 новых случаев COVID-19

По данным оперштаба, это минимальные показатели с 17 июня 2021 года

В России за сутки выявили 16 343 новых случаев COVID-19
Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост в РФ новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 16 343 случаев, умерли за сутки 835 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 343 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 147 (7,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки в России выявлено минимальное с 17 июня 2021 года количество новых заболевших коронавирусом – такие значения регистрировались в стране до предпоследнего подъема заболевания. Накануне в РФ заболели 18,2 тыс. человек - такое количество соответствовало эпидемиологической ситуации середины сентября.

В Санкт-Петербурге 1 тыс. 341 человек заразился новой инфекцией - город стал лидером среди регионов по суточной заболеваемости COVID-19. В Москве в понедельник минимальные с 8 сентября 1 тыс. 335 новых случаев COVID-19. На третьем месте - Московская область (1 тыс. 180 зараженных).

За минувшие сутки от коронавируса умерли 835 пациентов, накануне был зафиксирован минимум умерших в городе с конца сентября - 811 человек.

На сегодняшний день больше всего скончавшихся по-прежнему в Москве - 70, в Санкт-Петербурге - 55 и Московской области - 43.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 554 тыс. 309 случаев коронавирусной инфекции, 311 тыс. 353 умерших и 9 млн 548 тыс. 076 выписанных, в том числе 24 тыс. 037 выписаны за последние сутки, из них 2 тыс. 291 выздоровевших приходится на Москву.

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