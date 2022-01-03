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Три сотни фур ждут открытия Военно-Грузинской дороги со стороны РФ

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Несколько сотен грузовых автомобилей скопилось на выезде из России, ожидая открытия Военно-Грузинской дороги (ВГД) для фур. МЧС РФ развернуло пункт обогрева для шоферов, сообщает пресс-служба МЧС в понедельник.

"Возобновления движения по Военно-Грузинской дороге ожидают 340 большегрузов. Для водителей силами Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания в районе пропускного пункта Верхний Ларс развернут пункт обогрева, где они могут погреться, выпить чай и зарядить мобильные устройства", - говорится в пресс-релизе.

Там также работают психологи МЧС и дежурят сотрудники ГИБДД.

ВГД на выезд из России в Грузию закрыта для фур на участке Владикавказ - В.Ларс со 2 января 2022 года до особого распоряжения из-за плохой погоды.

МЧС Владикавказ Грузия Военно-Грузинская дорога

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