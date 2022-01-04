Военно-Грузинская дорога вновь закрыта для большегрузов из-за непогоды

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге временно приостановлено из-за ухудшения погодных условий в Грузии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Северной Осетии в воскресенье.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 23:30 мск 3 января 2022 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Ранее сообщалось, что движение по Военно-Грузинской дороге разрешено для всех видов транспорта с 18:00 мск 3 января.