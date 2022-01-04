Власти РФ готовы перевезти на родину двоих тяжело пострадавших в ДТП в Белоруссии

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Российские власти готовы провести транспортировку двоих самых тяжелых пострадавших в ДТП в Лиозненском районе Витебской области российских туристов домой, сообщил журналистам почетный консул Российской Федерации в этой области Юрий Суманеев.

"Им требуется дополнительное лечение и специализированная транспортировка. Ее российские власти готовы оказать в полном объеме любыми средствами транспорта. Белорусские врачи говорят, что эти люди могли бы проходить дальнейшее лечение в белорусских специализированных медицинских центрах", - отметил он. Слова консула приводит госагентство БелТА.

Суманеев также рассказал, что большая часть туристов готовится к выписке.

"Всем гражданам России будет оказана необходимая правовая и финансовая поддержка", - пообещал он.

На 119 км трассы М8 "Витебск-Могилев-Гомель" около двух часов дня 3 января произошло столкновение туристического автобуса "Скания" и легкового автомобиля "Рено". В результате ДТП автобус опрокинулся. 31-летний водитель легкового авто, житель города Кричев Могилевской области, погиб на месте. Пострадал 41 пассажир туристического автобуса - все граждане России.

Главврач Витебской областной больницы Евгений Матусевич заявил, что опасение вызывают лишь двое пациентов. У обоих - травмы позвоночника.