Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Власти РФ готовы перевезти на родину двоих тяжело пострадавших в ДТП в Белоруссии

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Российские власти готовы провести транспортировку двоих самых тяжелых пострадавших в ДТП в Лиозненском районе Витебской области российских туристов домой, сообщил журналистам почетный консул Российской Федерации в этой области Юрий Суманеев.

"Им требуется дополнительное лечение и специализированная транспортировка. Ее российские власти готовы оказать в полном объеме любыми средствами транспорта. Белорусские врачи говорят, что эти люди могли бы проходить дальнейшее лечение в белорусских специализированных медицинских центрах", - отметил он. Слова консула приводит госагентство БелТА.

Суманеев также рассказал, что большая часть туристов готовится к выписке.

"Всем гражданам России будет оказана необходимая правовая и финансовая поддержка", - пообещал он.

На 119 км трассы М8 "Витебск-Могилев-Гомель" около двух часов дня 3 января произошло столкновение туристического автобуса "Скания" и легкового автомобиля "Рено". В результате ДТП автобус опрокинулся. 31-летний водитель легкового авто, житель города Кричев Могилевской области, погиб на месте. Пострадал 41 пассажир туристического автобуса - все граждане России.

Главврач Витебской областной больницы Евгений Матусевич заявил, что опасение вызывают лишь двое пациентов. У обоих - травмы позвоночника.

Белоруссия Россия Юрий Суманеев

Новости
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 15,9 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 15,9 тыс. новых случаев COVID-19

Военно-Грузинская дорога вновь закрыта для большегрузов из-за непогоды

Что произошло за сутки: понедельник, 3 января

Козак встретится на этой неделе с коллегами по "Нормандскому формату"

Оголодавшие волки вышли из лесов к новгородским населенным пунктам

В России за сутки выявили 16 343 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 16 343 новых случаев COVID-19

Что произошло за сутки: воскресенье, 2 января

В пункты вакцинации Петербурга в первый день января пришли более 300 человек

Путин и Эрдоган обсудили предложения России по гарантиям безопасности

Один из пострадавших в аварии автобуса под Рязанью лишился ног

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });