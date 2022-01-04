Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Двое россиян, пострадавших в ДТП в Белоруссии, находятся в тяжелом состоянии

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Двое пациентов, пострадавших в ДТП в Витебской области в понедельник, остаются в тяжелом состоянии, сообщил главный врач Витебской областной больницы Евгений Матусевич.

"На настоящий момент в больнице находятся 42 пациента, их состояние стабилизировано, они проходят все необходимые мероприятия. Два пациента пока в тяжелом состоянии", - заявил главврач во вторник. Его слова приводит пресс-служба министерства здравоохранения Белоруссии.

Также он отметил, что часть пациентов, которым уже проведены все необходимые мероприятия, готовятся к выписке.

На 119 км трассы М8 "Витебск-Могилев-Гомель" около двух часов дня 3 января произошло столкновение туристического автобуса "Скания" и легкового автомобиля "Рено". В результате ДТП автобус опрокинулся. 31-летний водитель легкового авто, житель города Кричев Могилевской области, погиб на месте. Пострадал 41 пассажир туристического автобуса - все граждане России.

Белоруссия

Новости

"Газпром" скорректировал цену на газ для Греции

"Газпром" скорректировал цену на газ для Греции

В Алматы из-за угрозы протестов перекрыли площадь Республики

Работники автопарка в Актау присоединились к митингу против роста цен на газ

Пандемия коронавируса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 292,5 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 292,5 млн

В Мангистауской области Казахстана могут ввести лимиты на отпуск газа физлицам

Американские медики фиксируют рост темпов распространения COVID-19 в стране

Блинкен и Чавушоглу обсудили координацию действий США и Турции в связи с ситуацией вокруг Украины

Полиция на западе Казахстана начала окружать протестующих

Пятеро россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Белоруссии

Пятеро россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Белоруссии

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });