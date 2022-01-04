Двое россиян, пострадавших в ДТП в Белоруссии, находятся в тяжелом состоянии

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Двое пациентов, пострадавших в ДТП в Витебской области в понедельник, остаются в тяжелом состоянии, сообщил главный врач Витебской областной больницы Евгений Матусевич.

"На настоящий момент в больнице находятся 42 пациента, их состояние стабилизировано, они проходят все необходимые мероприятия. Два пациента пока в тяжелом состоянии", - заявил главврач во вторник. Его слова приводит пресс-служба министерства здравоохранения Белоруссии.

Также он отметил, что часть пациентов, которым уже проведены все необходимые мероприятия, готовятся к выписке.

На 119 км трассы М8 "Витебск-Могилев-Гомель" около двух часов дня 3 января произошло столкновение туристического автобуса "Скания" и легкового автомобиля "Рено". В результате ДТП автобус опрокинулся. 31-летний водитель легкового авто, житель города Кричев Могилевской области, погиб на месте. Пострадал 41 пассажир туристического автобуса - все граждане России.