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Пострадавших в ДТП в Белоруссии россиянок доставят в РФ на реанимобиле

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Первый заместитель министра здравоохранения Белоруссии Елена Кроткова сообщила о решении перевезти российских пациенток с травмами позвоночника из Витебска в Россию на реанимобиле, который прибудет из РФ.

По ее словам, "вероятнее всего их доставят в Смоленск, а оттуда - по местам жительства. Каких-то оперативных вмешательств, дополнительных инструментальных обследований не требуется".

Кроткова также рассказала, что "транспорт для основной группы в 40 человек уже подготовлен. Как только завершатся следственные действия туристическая компания доставит гостей Белоруссии в Минск. Здесь им будет предложена альтернатива: продолжить экскурсию или поехать домой".

На 119 км трассы М8 "Витебск-Могилев-Гомель" 3 января произошло столкновение туристического автобуса "Скания" и легкового автомобиля "Рено". В результате ДТП автобус опрокинулся. 31-летний водитель легкового авто, житель города Кричев Могилевской области, погиб на месте. Пострадал 41 пассажир туристического автобуса - все граждане России. Врачи заявляли, что опасение вызывают лишь две пациентки, у которых травмы позвоночника.

Белоруссия Россия Елена Кроткова

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