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В Росгидромете планируют улучшить навигацию по Северному морскому пути

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Подведены итоги деятельности Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) в Арктике. Об этом сообщил Росгидромет.

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"Проведены две комплексные международные экспедиции и собраны новые данные из полярных регионов планеты", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ожидается, что полученные сведения помогут обеспечить безопасность навигации по Северному морскому пути (СМП), улучшат качество мониторинга и оценки климатических изменений.

За прошедший год сотрудники ААНИИ опубликовали более 200 научных статей фундаментальной и прикладной тематики, подсчитали в Росгидромете. Особое внимание ученые уделили изучению шельфовых вод Антарктики и вечной мерзлоты Арктического региона.

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт начал работу в Арктике в 1920 году, а в Антарктике - в 1956 г. В 1996 году ему был присвоен статус государственного научного центра РФ.

Северный морской путь Арктический и антарктический научно-исследовательский институт Росгидромет

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