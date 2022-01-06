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Склад на площади 1,2 тысячи кв. м загорелся в Иркутске

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Крупный пожар ликвидируют в складском здании на улице Воровского в Иркутске, пострадавших нет, сообщает в четверг пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"В 9:32 (4:32 мск) пожар локализован на площади 1,2 тысячи кв. м. Не допущено распространение пожара на соседние здания, где располагаются склады готовой продукции", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек, погибших и пострадавших нет.

Информация о пожаре в складском помещении на улице Воровского, 29А поступила в 8:12 по местному времени (3:12 мск). На момент прибытия первых подразделений внутри здание горело на площади более 900 кв. м, была угроза перехода огня на рядом стоящие строения. Водоисточник расположен в 150 метрах от места пожара.

По оперативной информации, пожар начался на первом этаже в одном из помещений и мгновенно ушел под кровлю, где по горючему утеплителю распространился на большую площадь.

В 10:32 (5:32 мск) ликвидировано открытое горение. На месте работают 41 человек и девять единиц техники. Из здания были эвакуированы три транспортных средства и пять газовых баллонов.

Причина возгорания устанавливается.

Иркутск МЧС

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