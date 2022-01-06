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"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Казахстан на 7 января

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" в связи с чрезвычайной ситуацией в Казахстане отменяет рейсы на 7 января в эту страну из Жуковского и из Екатеринбурга, сообщила пресс-служба перевозчика.

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"В связи с чрезвычайной ситуацией в Казахстане авиакомпания отменяет рейсы 07.01.2022: U6 2453/2454 Жуковский-Нурсултан-Жуковский, U6 2893/2894 Екатеринбург-Алматы-Екатеринбург", - говорится в сообщении.

Пассажирам предлагается оформить пересадку на более поздние рейсы или сделать вынужденный возврат авиабилетов.

Как сказали в авиакомпании, "решение по выполнению последующих рейсов будет приниматься по мере развития ситуации".

Как сообщалось, "Уральские авиалинии" открыли полетную программу в Казахстан из нескольких городов России с 20 декабря 2021 года.

Рейсы выполняются в Нур-Султан из Жуковского, Екатеринбурга и Красноярска, в Алма-Ату - из Санкт-Петербурга, Жуковского и Екатеринбурга.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании - ее гендиректор Сергей Скуратов.

Уральские авиалинии Казахстан

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