"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Казахстан на 7 января

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" в связи с чрезвычайной ситуацией в Казахстане отменяет рейсы на 7 января в эту страну из Жуковского и из Екатеринбурга, сообщила пресс-служба перевозчика.

"В связи с чрезвычайной ситуацией в Казахстане авиакомпания отменяет рейсы 07.01.2022: U6 2453/2454 Жуковский-Нурсултан-Жуковский, U6 2893/2894 Екатеринбург-Алматы-Екатеринбург", - говорится в сообщении.

Пассажирам предлагается оформить пересадку на более поздние рейсы или сделать вынужденный возврат авиабилетов.

Как сказали в авиакомпании, "решение по выполнению последующих рейсов будет приниматься по мере развития ситуации".

Как сообщалось, "Уральские авиалинии" открыли полетную программу в Казахстан из нескольких городов России с 20 декабря 2021 года.

Рейсы выполняются в Нур-Султан из Жуковского, Екатеринбурга и Красноярска, в Алма-Ату - из Санкт-Петербурга, Жуковского и Екатеринбурга.