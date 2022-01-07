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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Ростове-на-Дону мужчина погиб при взрыве в многоэтажке

По предварительным данным, у него в руках взорвалась бомба

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону в подъезде многоквартирного дома на Береговой улице взорвались два самодельных маломощных взрывных устройства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его данным, один мужчина погиб и еще один пострадал.

"В пятницу в подъезде многоквартирного дома на улице Береговая был обнаружен мужчина с оторванными кистями рук. По предварительной информации, у него в руках сработало неустановленное взрывное устройство. От полученных ранений мужчина скончался", - сказал собеседник агентства.

После взрыва на место прибыли оперативные службы. Пока они проверяли здание, произошел второй взрыв.

"В результате травмы получил сотрудник правоохранительных органов. Он госпитализирован. Обследование дома продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сейчас решается вопрос, по какой статье будет возбуждено уголовное дело", - сказал он.

"Интерфакс" на данный момент не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ростов-на-Дону

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