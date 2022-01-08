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Первый полк новых МБР "Сармат" заступит на боевое дежурство к концу года

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Тяжелый межконтинентальный ракетный комплекс "Воевода" с 2022 года начнут поэтапно заменять на новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Сармат", сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"В Ужурском ракетном соединении, расположенном в Красноярском крае, развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс "Сармат". Для этих целей в переоснащаемом полку готовится соответствующая инфраструктура", - сообщили в министерском департаменте информации.

Как добавили в департаменте, "начиная с 2022 года планируется поэтапный вывод из группировки РВСН ракетного комплекса тяжелого класса "Воевода" стационарного базирования и его замена на "Сармат".

По его данным, первый полк МБР "Сармат" заступит на боевое дежурство к концу 2022 года.

Летные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" начнутся в 2021 году и должны завершиться в 2022-м, в РВСН ракета должна начать поступать в 2022 году, сообщал 6 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу, посещая завод "Красмаш" ("Роскосмос"). Этот завод будет производить ракету "Сармат".

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сказал про "Сармат": "Это тяжелая баллистическая ракета, которая способна преодолеть, разорвать в клочья буквально любую противоракетную оборону - нынешнюю, перспективную, не важно".

Сообщалось, что МБР РС-28 "Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого начала подготовку курсантов к эксплуатации новой ракеты "Сармат", сообщил в августе начальник отдела военного образования РВСН Владимир Нестеров.

Минобороны РФ Сармат

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