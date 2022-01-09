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Еще четыре самолета с россиянами прибыли в Москву из Алма-Аты

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Еще четыре российских военных самолета доставили из Казахстана в Москву четыреста российских граждан, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось о прибытии на аэродром "Чкаловский" трех самолетов с россиянами, находившимися в республике у родственников или в туристической поездке и заявивших о желании вернуться в Россию. Таким образом, уже семь вывозных рейсов доставили российских граждан в Москву.

МИД РФ сообщал, что всего в воскресенье из Алма-Аты вылетели 13 рейсов. Всего примерно 1 600 граждан хотят вернуться в Россию.

Хроника 03 – 09 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Алма-Ата Москва

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