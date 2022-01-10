Белоярская АЭС возобновила работу энергоблока №4 после ремонта

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Белоярская АЭС (БАЭС, Свердловская область) вывела четвертый энергоблок на номинальную мощность после планового ремонта, который начался 29 сентября 2021 года, сообщает центр общественной информации БАЭС.

"Энергоблок №4 работает на уровне мощности 720 МВт. Отклонений от установленных пределов и условий безопасности нет", - говорится в сообщении.

Третий энергоблок работает на уровне мощности 618 МВт.

Ранее сообщалось, что Белоярская АЭС 29 сентября вывела четвертый реактор в ремонт для перезагрузки топлива, после завершения всех работ БН-800 планировалось заполнить инновационным топливом более чем на 60%. Белоярская АЭС летом 2022 года планирует полностью загрузить реактор №4 МОКС-топливом. Также БАЭС во время планового ремонта проводила техническое обслуживание и профилактический ремонт оборудования.

Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года, обеспечивает около 16% производства электроэнергии в Свердловской области. Первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).