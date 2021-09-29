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Белоярская АЭС остановит энергоблок N4 на 3 месяца для планового ремонта

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Белоярская АЭС (БАЭС) 29 сентября выводит четвертый энергоблок на ремонт для перезагрузки топлива, а также технического обслуживания и профилактического ремонта оборудования, сообщает пресс-служба БАЭС.

На энергоблоке будут отремонтированы парогенераторы, произведено техобслуживание электротехнического оборудования, пройдут работы по профилактическому эксплуатационному контролю металла трубопроводов реактора.

В пресс-службе Белоярской АЭС "Интерфаксу" уточнили, что ремонт планируется проводить в течение 90 суток.

Энергоблок N3 продолжает работу на номинальном уровне мощности.

Главный инженер по эксплуатации третьей очереди БАЭС Илья Филин уточнил, что после завершения всех работ БН-800 будет заполнен инновационным МОКС-топливом более чем на 60%, что приближает реализацию стратегического направления развития атомной отрасли - созданию новой технологической платформы на основе замкнутого ядерно-топливного цикла.

Ранее сообщалось, что Белоярская АЭС планирует полностью перевести 4-й блок на МОКС-топливо в 2022 году.

Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года, обеспечивает около 16% производства электроэнергии в Свердловской области. Первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).

Белоярская АЭС БАЭС

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