Белоярская АЭС остановит энергоблок N4 на 3 месяца для планового ремонта
Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Белоярская АЭС (БАЭС) 29 сентября выводит четвертый энергоблок на ремонт для перезагрузки топлива, а также технического обслуживания и профилактического ремонта оборудования, сообщает пресс-служба БАЭС.
На энергоблоке будут отремонтированы парогенераторы, произведено техобслуживание электротехнического оборудования, пройдут работы по профилактическому эксплуатационному контролю металла трубопроводов реактора.
В пресс-службе Белоярской АЭС "Интерфаксу" уточнили, что ремонт планируется проводить в течение 90 суток.
Энергоблок N3 продолжает работу на номинальном уровне мощности.
Главный инженер по эксплуатации третьей очереди БАЭС Илья Филин уточнил, что после завершения всех работ БН-800 будет заполнен инновационным МОКС-топливом более чем на 60%, что приближает реализацию стратегического направления развития атомной отрасли - созданию новой технологической платформы на основе замкнутого ядерно-топливного цикла.
Ранее сообщалось, что Белоярская АЭС планирует полностью перевести 4-й блок на МОКС-топливо в 2022 году.
Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года, обеспечивает около 16% производства электроэнергии в Свердловской области. Первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).