Источник сообщил о госпитализации Леонида Куравлева в реанимацию в Коммунарке

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Актер театра и кино, народный артист РСФСР Леонид Куравлев находится в четвертой реанимации в больнице № 40 в Коммунарке, врачи оценивают его состояние как тяжелое, сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах.

Эта больница принимает больных с COVID-19.

Куравлев родился 8 октября 1936 года. Он дбютировал в фильме "Мичман Панин" Михаила Швейцера в роли матроса Камушкина. Еще будучи студентом, он также сыграл в дипломной работе Василия Шукшина "Из Лебяжьего сообщают".

Большую популярность актеру принесли роли в таких фильмах, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Начало", "Золотой теленок", "Афоня", "Самая обаятельная и привлекательная", "17 мгновений весны".