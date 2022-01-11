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Камчатские ученые открыли новый минерал куфарит

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Ученые открыли на Камчатке новый минерал, который получил название "куфарит", сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения РАН во вторник.

Новый минерал открыли в прошлом году в Корякско-Камчатском платиноносном поясе до настоящего времени неизвестный минерал.

"Он назван "куфаритом" в честь Фарида Шакировича Кутыева (1943-1993), в прошлом сотрудника ИВиВ Дальневосточного отделения РАН, блестящего специалиста в области рудогенеза", - цитирует пресс-служба слова директора института Алексея Озерова.

Он пояснил, что Фарид Кутыев сыграл ключевую роль в выявлении платиноносного пояса, включая россыпь ручья Ледяного, в шлиховых концентратах которого и был найден новый минерал.

"Данный минерал имеет очень простой химический состав (PtPb - платина-свинец), причем оба составляющих его элемента - рудные. Открытие и описание куфарита является важным шагом в понимании процесса формирования рудных месторождений", - сказал ученый.

Камчатка

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