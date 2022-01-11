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Школу оштрафовали за использование электродрели при готовке запеканки

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Чукотском автономному округу оштрафовало школу и ее директора за нарушения правил организации питания детей: оказалось, что там массу для творожной запеканки размешивали в алюминиевой посуде электродрелью, сообщила прокуратура региона.

Речь идет о Центре образования села Лаврентия. Поводом для проверки стали фотографии в соцсети, на которых был снят процесс приготовления запеканки в школьной столовой.

Проверка выявила, что в нарушение требований закона и санитарно-эпидемиологических норм и правил повар использовал посуду из алюминия и размешивал творожную массу электродрелью с насадкой для строительного миксера.

На директора центра завели административное дело по ч.1 ст. 6.7 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), она оштрафована на 3000 рублей.

Школу оштрафовали на 110 тысяч рублей по ч.2 ст. 6.7 (повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.7 КоАП).

Чукотка Центр образования села Лаврентьева Роспотребнадзор

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