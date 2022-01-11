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Регионы РФ начнут получать субсидии на реконструкцию исторических центров городов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ с 2022 года начнет выделять субсидии регионам на создание туристической инфраструктуры в исторических центрах городов, средний размер субсидии составит 250 млн рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба кабмина.

"Претенденты на получение субсидии должны подготовить проект так называемого туристического кода центра города – единого пространства с достопримечательностями, пешеходными зонами, ярмарками, фотозонами и смотровыми площадками, современной системой навигации и инфраструктурой для людей с инвалидностью", - говорится в сообщении.

Как следует из утвержденных правил предоставления господдержки, к рассмотрению принимаются проекты, разработанные для городов с численностью населения от 5 тыс. до 2 млн человек. При этом сам проект должен охватывать территорию площадью до 100 га. Победителей конкурса будет определять Ростуризм. Средний размер субсидии на каждый проект составит около 250 млн рублей.

Планируется, что с помощью федеральных средств к 2025 году единое привлекательное культурно-историческое пространство будет создано в 52 городах РФ.

Программа реализуется в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

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