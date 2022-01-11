В Петербурге тушат пожар в доходном доме Сорокина
Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Адмиралтейском районе Петербурга днем во вторник случился пожар в квартире жилого дома по адресу Набережная Фонтанки, 139. Пожар тушат по повышенному рангу, сообщили в региональном управлении МЧС.
По этому адресу находится доходный дом Сорокина, построенный в 1896-1897 годах. Здание признано вновь выявленным объектом, представляющих культурную ценность.
Сигнал о возгорании в МЧС поступил в 12:28. В доме горела квартира на площади 38 квадратных метров, а так же перекрытия между третьим и четвертым этажом на площади 32 квадратных метра.
Из за угрозы распространения огня в 13:16 ранг пожара был повышен до № 2.
В 14:41 возгорание было локализовано.
У МЧС нет сведений о пострадавших.
На Фонтанке горит доходный дом Д. Р. Сорокина— Технический Директор (@tehdirecktor) January 11, 2022
На месте работает 16 единиц техники и 68 человек личного состава МЧС. pic.twitter.com/BHGL4emmd2