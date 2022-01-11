В Петербурге тушат пожар в доходном доме Сорокина

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Адмиралтейском районе Петербурга днем во вторник случился пожар в квартире жилого дома по адресу Набережная Фонтанки, 139. Пожар тушат по повышенному рангу, сообщили в региональном управлении МЧС.

По этому адресу находится доходный дом Сорокина, построенный в 1896-1897 годах. Здание признано вновь выявленным объектом, представляющих культурную ценность.

Сигнал о возгорании в МЧС поступил в 12:28. В доме горела квартира на площади 38 квадратных метров, а так же перекрытия между третьим и четвертым этажом на площади 32 квадратных метра.

Из за угрозы распространения огня в 13:16 ранг пожара был повышен до № 2.

В 14:41 возгорание было локализовано.

У МЧС нет сведений о пострадавших.