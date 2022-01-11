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Экс-замглавы банка "Зенит" добилась отмены взыскания 875 млн руб. в пользу банка

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа во вторник отменил решения нижестоящих судов о взыскании с бывшего первого зампредседателя правления банка "Зенит" Татьяны Шишкиной убытков банка в размере 874,8 млн рублей.

"Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью и передать дело на новое рассмотрение", - приводится в материалах картотеки арбитражных дел резолютивная часть постановления суда.

Ранее сообщалось, что в мае 2021 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск миноритария – председателя правления банка "Зенит" Александра Тищенко – к Шишкиной о взыскании убытков банка в размере 874,8 млн рублей.

Тищенко подал иск в мае 2020 года как акционер "Зенита", действующий от имени и в интересах банка. Иск был подан в связи с невозвратом основной части кредитных средств, предоставленных банком на льготных условиях группе компаний, бенефициаром которых является Шишкина: ООО "Марий Эл-Моторс", ООО "Вертекс", ООО "Мариавтосервис", ООО "Мариавтоцентр" (все – Йошкар-Ола). Истец полагал, что "Зенит" кредитовал компании Шишкиной на заведомо невыгодных для себя условиях при том, что эти заемщики были заведомо неплатежеспособны.

Банк "Зенит" по итогам III квартала 2021 года занял 35-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Контролирующий акционер банка – "Татнефть" – вместе с дочерней Tatneft Oil AG владеет 71,1% "Зенита".

Зенит Татьяна Шишкина

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