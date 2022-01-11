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Свыше 200 человек погибли в РФ в ДТП и при пожарах за новогодние праздники

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В России за прошедшие новогодние праздники 110 человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях, всего из-за инцидентов на дорогах пострадал 481 человек, еще 100 человек погибли в результате пожаров. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Наибольшее число пострадавших в ДТП, это 481 человек, и 97 – это дети. Погибших в результате ДТП 110 человек, из них 10 детей, и было госпитализировано по приезду "скорой помощи" 349 пациентов", - сказал Мурашко во вторник на заседании координационного штаба при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Еще 100 человек за время новогодних праздников погибли в результате пожаров, пять из них – дети, отметил министр.

Всего в чрезвычайных ситуациях пострадали 672 человека, в том числе 111 детей.

"Каждый ребенок, который пострадал в ДТП, был консультирован с федеральным центром по системе врач-врач, и это безусловно дало возможность по улучшению эффективности лечения и качества для своевременного перевода на учреждения более высокого уровня", - добавил Мурашко.

6 января глава Минздрава РФ сообщил, что за пять дней нового года в России в результате ДТП погибли 73 человека, 323 пострадали. По словам Мурашко, рост нагрузки на службы экстренной медицинской помощи в период новогодних праздников в первую очередь обусловлен ростом числа ДТП.

Минздрав Михаил Мурашко

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