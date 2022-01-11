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Пятеро жителей Псковской области через суд доказали свою принадлежность к народу сету

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Псковский районный суд рассмотрел гражданское дело по заявлению пятерых местных жителей об установлении факта их принадлежности к народу сету и принял решение в пользу заявителей, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов Псковской области.

В судебном заседании представитель заявителей пояснила, что установление данного юридического факта необходимо для того, чтобы они были включены в перечень лиц, относящихся к малочисленному народу сету, для реализации ими своих личных и имущественных прав.

Она сообщила, что во всех записях актов гражданского состояния в отношении заявителей или их близких родственниках внесены такие записи как "русский", "эстонец".

"Заявители сохраняют традиции народа сету, передают эти традиции из поколения в поколение, в своих семьях они общаются на языке народа сету, принимают активное участие в жизни общины, празднуют национальные праздники, сохраняют культурный быт", - цитирует пресс-служба суда представителя заявителей.

В итоге суд удовлетворил заявление.

Решение в законную силу пока не вступило.

Сету (также сетукезы, сето, псковская чудь, полуверцы) - малочисленная финно-угорская этническая группа, проживающая в юго-восточной части Эстонии (уезды Вырумаа и Пылвамаа), Печорском районе Псковской области (с 1920 по 1940 гг. - в уезде Петсери Эстонской Республики) и прилегающих районах. Историческая область проживания народа сету носит название Сетумаа или Сетукезия.

Псковская область

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