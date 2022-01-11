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Тело ребенка с ножевыми ранениями нашли в запертой квартире в Кировской области

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве ребенка в Оричевском районе Кировской области.

"Днем 11 января в одном из домов в Оричевском районе было обнаружено тело мальчика, 2016 года рождения, с ножевыми ранениями. Рядом находилось тело его отца без видимых признаков насильственной смерти. Квартира была закрыта изнутри", - сообщает региональное СУ СКР.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

На месте работают следователи.

В свою очередь прокуратура Кировской области сообщает, что ход расследования уголовного дела о смерти пятилетнего мальчика находится на контроле руководства ведомства.

Кировская область

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