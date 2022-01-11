СК завершил расследование дела о гибели росгвардейца при задержании подозреваемого

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Петербурге завершено расследование дела о гибели при исполнении служебных обязанностей оперуполномоченного СОБР "Гранит", сообщает во вторник пресс-служба управления СКР по городу.

Сотрудники регионального главка МВД при силовой поддержке Росгвардии 9 ноября 2021 года около проводили задержание подозреваемых в мошенничестве у дома по Пулковскому шоссе Петербурга. Следствие полагает, что один из фигурантов, пытаясь скрыться с места происшествия, умышленно наехал на оперуполномоченного СОБР "Гранит" Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. Росгвардеец скончался на месте от полученных травм.

В СКР уточняют, что обвиняемым по делу является 38-летнйиуроженец Волгограда. Его действия квалифицированы по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Как сообщалось, 9 ноября 2021 года на Пулковском шоссе Петербурга при задержании подозреваемого погиб офицер Росгвардии Евгений Захаров. Посмертно он награжден орденом Мужества.