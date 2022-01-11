На жителя Архангельска, размахивавшего ножом перед полицейскими, завели уголовное дело

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело об угрозе применения насилия к представителям власти возбудили в отношении жителя Архангельска, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Инцидент произошел в ночь на вторник на перекрестке Обводного канала и улицы Гагарина.

По предварительной информации, подозреваемый бросался под снегоуборочную технику, из-за чего на место по вызову прибыл наряд полиции. В ходе разбирательств с представителями власти мужчина начал размахивать перед ними ножом и грозился его применить.

На просьбу бросить оружие и предупреждающие выстрелы фигурант не отреагировал, в связи с чем полицейские применили в отношении него табельное оружие. Мужчине своевременно оказали медицинскую помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает, говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Решается вопрос о проведении подозреваемому психолого-психиатрической экспертизы.

Производство ведется по ч.1 ст. 318 УК РФ.