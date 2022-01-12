Самолет "Уральских авиалиний" совершит экстренную посадку в Екатеринбурге

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - На самолете Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполняющем рейс U6223 по маршруту Екатеринбург - Санкт-Петербург, после взлета сработала сигнализация незакрытия створок шасси, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт Кольцово. В настоящий момент борт готовится к посадке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиров отправят в пункт назначения на резервном воздушном судне.