Самолет "Уральских авиалиний" вернулся в Екатеринбург из-за сигнализации шасси
Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга, куда вернулся из-за сработавшей после взлета сигнализации о неисправности, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Самолет успешно приземлился в Кольцово", - сказал источник.
Как сообщалось, командир Airbus A320, выполняющего рейс U6223 по маршруту Екатеринбург - Санкт-Петербург, принял решение о возвращении в аэропорт Кольцово из-за сработавшей после взлета сигнализации незакрытия створок шасси.
На борту находятся 156 пассажиров.