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Глава Минвод подал в отставку из-за осложнений после перенесенного COVID-19

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Глава Минераловодского городского округа Ставрополья Сергей Перцев сообщил о решении покинуть свой пост.

"Решение это (уйти с поста главы Минвод - ИФ) досталось мне тяжело, но было оно необходимым. Так случилось, что год назад я серьезно переболел новой коронавирусной инфекцией, которая, к сожалению, не прошла для организма бесследно", - написал Перцев в инстаграме.

По словам главы Минвод, многие месяцы в 2021 году он находился в больнице, после "практически в ежедневном режиме – наблюдался у врачей, чтобы оправиться от перенесенного заболевания".

"Сейчас никто не может с точностью сказать, сколько потребуется времени, чтобы восстановить свое утраченное от COVID-19 здоровье. Но, уверяю вас, я буду делать все возможное, направлять все свои силы на достижение этой цели", - подчеркнул Перцев.

Также он поблагодарил всех жителей Минераловодского округа и свою команду за совместную работу по развитию муниципалитета.

До проведения конкурса на замещение должности исполнять обязанности главы городского округа будет первый замглавы администрации Дмитрий Городний, отметил Перцев.

Ставропольский край Минеральные Воды Минводы Сергей Перцев

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