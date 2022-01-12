Глава Минвод подал в отставку из-за осложнений после перенесенного COVID-19

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Глава Минераловодского городского округа Ставрополья Сергей Перцев сообщил о решении покинуть свой пост.

"Решение это (уйти с поста главы Минвод - ИФ) досталось мне тяжело, но было оно необходимым. Так случилось, что год назад я серьезно переболел новой коронавирусной инфекцией, которая, к сожалению, не прошла для организма бесследно", - написал Перцев в инстаграме.

По словам главы Минвод, многие месяцы в 2021 году он находился в больнице, после "практически в ежедневном режиме – наблюдался у врачей, чтобы оправиться от перенесенного заболевания".

"Сейчас никто не может с точностью сказать, сколько потребуется времени, чтобы восстановить свое утраченное от COVID-19 здоровье. Но, уверяю вас, я буду делать все возможное, направлять все свои силы на достижение этой цели", - подчеркнул Перцев.

Также он поблагодарил всех жителей Минераловодского округа и свою команду за совместную работу по развитию муниципалитета.

До проведения конкурса на замещение должности исполнять обязанности главы городского округа будет первый замглавы администрации Дмитрий Городний, отметил Перцев.