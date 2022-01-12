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Посетители петербургского ТРЦ подрались с охранником из-за QR-кодов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Потасовка из-за QR-кодов произошла в торгово-развлекательном центре "Охта Молл" в Петербурге, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

По его данным, во время новогодних выходных семья из трех человек - отец, мать и несовершеннолетний сын - вступила в конфликт с охранником одного из магазинов ТРЦ. По предварительной информации, стычка связана с QR-кодами.

В интернете опубликована видеозапись происшествия. На кадрах видно, что сначала между покупателями и охранником произошло словесное разбирательство, которое переросло в драку, в ней участвовали отец и сын.

По информации СМИ, травмированы все участники потасовки.

Полиция Петербурга начала в связи с инцидентом проверку.

Информацией из официальных источников "Интерфакс" пока не располагает.

По решению властей Петербурга со 2 января посетители городских предприятий общепита и непродовольственных магазинов должны предъявлять QR-коды о прививке от коронавируса, перенесенном заболевании или справку о медотводе от вакцинации с отрицательным ПЦР (действует до двух дней). Исключение сделано для производственных столовых, предприятий общепита на территории гостиниц (для постояльцев), вокзалов и аэропортов, аптек, автозаправок, магазинов, реализующих непродовольственные товары первой необходимости, и магазинов без торгового зала.

Хроника коронавируса. Январь.

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