"АвтоВАЗ" 13 января отправит в простой вечернюю смену на сборке Lada Granta

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" в связи с отсутствием комплектующих изделий приостановит сборку на производственной линии №5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) в вечернюю смену 13 января. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава профсоюза "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев.

"В предстоящий четверг в связи с отсутствием комплектующих изделий для вечерней смены на линии по сборке Lada Granta объявлен простой. Производственные линии №1 (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan) и №3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend) работают штатно", - сказал Зайцев.

"АвтоВАЗ" с весны 2021 года вынужден вводить временные простои на производстве. Компания пытается нагнать приостановки шестидневными рабочими неделями, но и их приходилось отменять из-за дефицита автокомпонентов.

Так, после корпоративного отпуска, продлившегося с 26 июля по 15 августа 2021 года , "АвтоВАЗ" останавливал производство в Тольятти из-за дефицита электронных компонентов, поставляемых самарским представительством компании Bosch (OOO "Роберт Бош Самара").

Планировалось, что после нормализации ситуации с комплектующими завод восполнит производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен. Так, суббота 25 сентября 2021 года стала рабочей для производственной линии №1, а затем 4 и 11 декабря 2021 года – для производственных линий №1 и №3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend).

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске.

Владельцем 100% российского автопроизводителя до конца 2021 г. была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая "Ростеху" (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 г. завершился перевод 100% акции "АвтоВАЗа" в российскую юрисдикцию, под эгиду местного ООО "Лада Авто Холдинг", доли в котором у акционеров не изменились.