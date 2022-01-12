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На почте в Красноярске задержали пьяного мужчину с автоматом

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Оперативники в Красноярске доставили в отдел полиции мужчину, пришедшего в отделение почты с оружием, сообщает пресс-служба МВД России.

"Сегодня в 17 часов по местному времени в полицию Красноярска поступило сообщение о том, что в почтовом отделении на улице Алексеева краевой столицы находится мужчина с оружием. Правонарушитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отдел полиции. Им оказался гражданин 1984 года рождения", - говорится в сообщении.

Мужчина пришел в почтовое отделение с оружием и достал его, когда у него возник конфликт с одним из посетителей. Обезвредить нарушителя и удерживать его до приезда полицейских удалось рядом находящемуся мужчине.

"Предварительно установлено, что изъятое оружие является охолощенным автоматом Калашникова и не пригодным для производства выстрелов", - отмечается в пресс-релизе.

В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

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