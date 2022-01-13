Пришедший на почту с оружием красноярец стал фигурантом уголовного дела

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Полицейские по результатам проверки возбудили уголовное дело в отношении жителя Красноярска, пришедшего 12 января в отделение почты с оружием, сообщает пресс-служба главного управления МВД по краю в четверг.

"Действия мужчины, который пришел в отделение связи с автоматом Калашникова, полицейские квалифицировали как хулиганство. Следователями отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ", - говорится в сообщении.

Мужчина признался сотрудникам правоохранительных органов, что был пьян в момент инцидента, поэтому объяснить свое поведение не может.

Как сообщалось, вечером 12 января в полицию Красноярска поступила информация о том, что в почтовом отделении на ул. Алексеева находится мужчина с оружием. Правонарушитель был доставлен в отдел полиции. Выяснилось, что задержанный пришел на почту с оружием и достал его, когда у него возник конфликт с одним из посетителей. Обезвредить нарушителя и удерживать его до приезда полицейских удалось находящемуся рядом мужчине.

Установлено, что изъятое оружие является охолощенным автоматом Калашникова и не пригодно для стрельбы.