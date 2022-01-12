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В Минобороны РФ назвали уровень отношений России и НАТО критически низким

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Отношения России и НАТО находятся на критически низком уровне, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Российско-натовские отношения находятся на критически низком уровне. Это происходит на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы, развертывания очередной гонки вооружений, а также полной деградации архитектуры безопасности в Европе", - сказал на заседании Совета Россия-НАТО в Брюсселе Фомин, чьи слова приводит Минобороны РФ.

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В ведомстве добавили, что Фомин на заседании "довел (до участников совета - ИФ) российские оценки текущего состояния в сфере евробезопасности, а также дал разъяснения по военным аспектам российского проекта соглашения о гарантиях безопасности".

"Российская сторона рассчитывает на конструктивное обсуждение с тем, чтобы в кратчайшие сроки выйти на подготовку соглашений о гарантиях безопасности для РФ", - сказал Фомин. Минобороны РФ отметило, что все предложения доведены до Совета Россия-НАТО и находятся на столе переговоров.

Фомин подчеркнул, что отказ НАТО поддержать российские инициативы по деэскалации может привести к инцидентам и конфликтам. "Российская сторона неоднократно предлагала альянсу предпринять меры по деэскалации обстановки. Со стороны альянса российские инициативы были проигнорированы. Это создает предпосылки возникновения инцидентов и конфликтов, подрывает основы безопасности", - сказал он.

"В действующих правовых документах, регламентирующих отношения России и НАТО, зафиксирована приверженность взаимодействию как партнеров, не создавая угроз безопасности друг другу", - приводит Минобороны РФ слова Фомина.

Ключевые вопросы

Замминистра обороны РФ на переговорах РФ-НАТО также заявил о необходимости исключить наращивание "контингентов передового базирования" в Европе и гарантировать нерасширение альянса за счет Украины.

"Ключевыми вопросами, над решением которых считаем необходимым сосредоточиться, являются: во-первых, гарантии нерасширения НАТО на восток за счет Украины и других стран", - говорится в тезисах Фомина. Вторым поднят вопрос о неразмещении в Европе новых американских ракет средней и меньшей дальности, "поскольку размещение такого оружия способно кардинально ухудшить условия безопасности на континенте".

"В-третьих, ограничение военной деятельности в Европе, исключение наращивания так называемых "контингентов передового базирования", - отметил Фомин.

Миноборонф РФ НАТО Россия

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