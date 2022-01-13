СМИ сообщили, что ЕС обеспокоен своим отсутствием на заседании Совета Россия-НАТО

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с главами оборонных ведомств стран Евросоюза во французском Бресте проинформировал их о результатах состоявшегося накануне заседания Совета Россия-НАТО, об этом сообщил в твиттере глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Тем не менее, как пишет The Guardian, европейские представители обеспокоены тем, что не были приглашены на это заседание, на котором обсуждались жизненно важные для них вопросы европейской безопасности.

"Исключение ЕС из переговоров о войне и мире на его собственном заднем дворе воспринимается болезненно", - подчеркивает издание, напоминая, что на прошлой неделе французская Le Monde вышла под заголовком: "Между Путиным и Байденом Европа отошла на второй план".

Боррель заявил телерадиокорпорации ВВС, что, хотя США заверили его, что "ничто не будет согласовано без нашего (ЕС - ИФ) тесного сотрудничества, координации и участия", тем не менее, "ЕС намеренно исключили из любого участия".

Сгладить недовольство Европы попытался Столтенберг, который заявил, что "европейские союзники за столом переговоров, потому что они входят в НАТО". Тем не менее, как пишет The Guardian, "не все верят в эти успокаивающие истории, касающиеся отсутствия Европы в верхней части списка частников".

"Это вызывает у меня огромное беспокойство", - сказал изданию бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который сейчас заседает в Европарламенте.

Он отметил: "ЕС является соседом как Украины, так и России, это страны, с которыми у нас тесные отношения. И то, что происходит между ними, затрагивает нескольких государств-членов. Конечно, мы должны быть там (на заседаниях - ИФ), и я удивлен, что нас там нет". По его словам, в 2014 году глава внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон была за столом переговоров США, России и Украины в Женеве. Позднее Франция и Германия перевели обсуждение украинского вопроса с Россией в более узкий - нормандский формат, что было "дипломатической ошибкой".

Сикорский считает, что это было также "дипломатической ошибкой Украины, которая приняла нормандскую формулу, а затем минскую формулу, которые ни к чему нас не привели".

"Из-за ряда этих ошибок мы оказались в ситуации, когда ЕС был отстранен от решения жизненно важного для нас вопроса", - отметил Сикорский.

По мнению газеты, "кризис обостряется" перед встречей министров обороны и иностранных дел ЕС на этой неделе в Бресте, которые "намерены обсудить как ЕС может стать более мощным игроком в глобальном плане, поскольку ему бросают вызов авторитарные державы и мошенники".

Поиск "стратегической автономии" ЕС отстаивается Францией, к которой в этом месяце перешло председательство в Евросоюзе. Как ранее заявил высокопоставленный представитель французского правительства, Европа должна стать "полностью суверенной, свободной в своем выборе, а также хозяином своей собственной судьбы", - пишет The Guardian.