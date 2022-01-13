Режиссер Алла Сурикова опровергла сообщения о своей госпитализации с COVID

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Режиссер, народная артистка РФ Алла Сурикова опровергла сообщения СМИ о своей госпитализации с коронавирусом.

"Все хорошо, все замечательно, прохожу техосмотр", - сказала Сурикова "Интерфаксу", отвечая на вопрос о своей госпитализации и болезни.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что режиссера экстренно госпитализировали в Москве с коронавирусом, ее состояние якобы оценивалось как средне-тяжелое.

Алла Сурикова родилась 6 ноября 1940 года в Киеве. Окончила филологический факультет Киевского университета (1965) по специальности русский язык и литература, параллельно занимаясь математической лингвистикой. После окончания университета работала на украинском телевидении. В конце 1960-х годов пришла в кино, работала ассистентом режиссера на телевизионной картине "Маленький школьный оркестр" (режиссеры Александр Муратов, Николай Рашеев) и на фильме "Умеете ли вы жить?" (режиссер Александр Муратов).

Среди ее работ как режиссера наибольшую известность получили картины "Человек с бульвара Капуцинов", "Ищите женщину", "Будьте моим мужем" и другие.