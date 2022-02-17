Россия уже в 2022 году начнет перевозку белорусских удобрений

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона с 2022 года планирует начать железнодорожную перевозку минеральных удобрений из Белоруссии, заявил в Госдуме статс-секретарь - замминистра транспорта России Дмитрий Зверев.

"Могу четко сказать, что механизм "вези или плати" успешно себя зарекомендовал при реализации межправительственного соглашения. Впервые на уровне межправсоглашения с республикой Беларусь 20 февраля 2020 года был введен принцип "вези или плати" - и белорусские экспортные грузы и с железными дорогами РФ, и с морскими портами РФ заключили договоры по системе "вези или плати". Это касалось нефтяных грузов, с этого года будут дополнительные виды грузов, в том числе минеральные удобрения", - рассказал он депутатам.

"Смею вас заверить, что это позволило за 2021 год дополнительно получить для железных дорог объем 2 149 000 тонн - и, соответственно, для российских портов в том же объеме. Это экспортные отгрузки, это дополнительная прибыль нашим транспортникам, инфраструктурщикам, в первую очередь для железных дорог и для стивидоров, операторов портовой инфраструктуры", - добавил чиновник.

Поскольку США ввели санкции против "Беларуськалия", правительство Литвы обязало госкомпанию "Литовские железные дороги" расторгнуть договор с "Беларуськалием" о транзите калийных удобрений и перевалку в порту Клайпеды. Их перевозка была прекращена.

Украинская желдорога с 16 февраля ввела временные ограничения на транзит белорусских калийных удобрений по территории Украины. Ограничения затрагивают продукцию ОАО "Беларуськалий" и ОАО "Белорусская калийная компания" и касаются железнодорожных транзитных перевозок в Словакию, Венгрию, Австрию, Польшу, Чехию, Румынию, страны СНГ и Балтии. Кроме того, запрещен ввоз удобрений на Украину по железной дороге.

В четверг премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что поставки калийных удобрений через Украину продолжаются и ведутся переговоры с Россией по переориентации транзита.

"Российская Федерация - это стратегическое направление для перевода наших товарных потоков, - подчеркнул премьер. - Мы абсолютно в плотном контакте находимся с российскими коллегами. Они занимают по-настоящему союзническую позицию, идут навстречу во многих вопросах, в том числе коммерческого характера".

По его словам, "Министерство транспорта России активно участвует в этом процессе, у нас есть дорожная карта, которая реализуется".

На прошлой неделе состоялась встреча высокого уровня, которой присутствовало большое количество представителей логистических операторов, портов, наши грузоотправители, складывали все схемы по различным видам грузов, там где это для нас выгодно, - рассказал Головченко. - Я не буду раскрывать нюансов. По нашим расчетам не будет какого-то ущерба для экономики Белоруссии, в том числе от прекращения транзита калийных удобрений через территорию Литвы. Посчитаем (результат изменения логистики - ИФ) по итогам года".