На Ставрополье завели дело из-за исчезновения замглавы штаба воинской части

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения заместителя начальника штаба по связи воинской части на Ставрополье, который еще в сентябре 2021 года не явился на службу и до сих пор его местоположение неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба главного военного следственного управления СК РФ.

"Военным следственным отделом СК РФ по Еланскому гарнизону расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения заместителя начальника штаба по связи - начальника связи штаба воинской части подполковника Александра Вяткина. Следствием установлено, что 16 сентября 2021 года Вяткин без уважительных причин не прибыл на службу", - говорится в сообщении.

С 26 по 28 сентября 2021 года он проживал в гостинице "Мираж" в станице Ессентукской Ставропольского края. Как отмечается, в ходе следствия каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о совершении противоправных действий в отношении Вяткина, не установлено.