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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:54Заразились
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Власти Подмосковья не исключили ввода ограничений в регионе из-за COVID-19

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Ввод ограничений на территории Московской области для борьбы с распространением коронавируса планируется в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Если на то будут основания, конечно, (будут вводиться - ИФ) ограничения массовых мероприятий, все, что связано с режимом в транспорте. Если будет такая угроза, будем реагировать. Сидеть сложа руки мы точно не будем", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что за последние три дня в регионе удвоилось количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее в четверг Воробьев сообщил, что работа по подготовке коек, кислорода и персонала к новой волне ведется во всех подразделениях регионального Минздрава.

За минувшие сутки было выявлено 1 556 заразившихся. Последний раз такие показатели фиксировались в области 28 декабря 2021 года.

Всего количество случаев заболевания коронавирусом в Подмосковье превысило 655,8 тыс. человек с начала пандемии.

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Хроника 09 января 2020 года – 13 января 2022 годаПандемия коронавируса
Андрей Воробьев Подмосковье Коронавирус

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