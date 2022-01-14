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Кубань и Татарстан сохранят ковид-ограничения до марта

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении в регионе режима повышенной готовности до 1 марта, сообщает пресс-служба краевой администрации. Это означает, что до марта сохраняются все действующие ограничения. Такое же решение примут в Татарстане, считает замглавы Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

В Краснодарском крае сейчас действует система QR-кодов для допуска на определенные мероприятия и учреждения. Речь идет о QR-кодах о вакцинации или о перенесенной коронавирусной инфекции, также учитывается справка о медотводе от вакцинации. Не охваченные системой QR-кодов учреждения могут работать только при строгом соблюдении действующих требований Роспотребнадзора.

В Татарстане послаблений не планируется, все ограничения сохранят до марта, чтобы не ухудшить эпидемиологическую ситуацию и по новой коронавирусной инфекции, и по гриппу, сказала журналистам замруководителя регионального Роскомнадзора. Она напомнила, что сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ длится до марта.

По ее словам, после новогодних каникул в Татарстане заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла на 8%. С начала пандемии в республики выявили 44 072 случая заражения коронавирусом.

Хроника коронавируса. Январь.

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В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.12 января. В Непале проходит вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет.11 января. Индия занимает второе место по числу заразившихся, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 875 790, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 484 213.9 января. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.
В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.
Хроника 09 января 2020 года – 14 января 2022 годаПандемия коронавируса
Краснодарский край Любовь Авдонина Татарстан Вениамин Кондратьев коронавирус

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