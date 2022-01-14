Кубань и Татарстан сохранят ковид-ограничения до марта

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении в регионе режима повышенной готовности до 1 марта, сообщает пресс-служба краевой администрации. Это означает, что до марта сохраняются все действующие ограничения. Такое же решение примут в Татарстане, считает замглавы Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

В Краснодарском крае сейчас действует система QR-кодов для допуска на определенные мероприятия и учреждения. Речь идет о QR-кодах о вакцинации или о перенесенной коронавирусной инфекции, также учитывается справка о медотводе от вакцинации. Не охваченные системой QR-кодов учреждения могут работать только при строгом соблюдении действующих требований Роспотребнадзора.

В Татарстане послаблений не планируется, все ограничения сохранят до марта, чтобы не ухудшить эпидемиологическую ситуацию и по новой коронавирусной инфекции, и по гриппу, сказала журналистам замруководителя регионального Роскомнадзора. Она напомнила, что сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ длится до марта.

По ее словам, после новогодних каникул в Татарстане заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла на 8%. С начала пандемии в республики выявили 44 072 случая заражения коронавирусом.