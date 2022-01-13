Иранское судно село на мель в Волго-Каспийском судоходном канале

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Судно из Ирана "Наджва-2" застряло на мели на 159-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала, сообщает управление МЧС по Астраханской области.

По данным ведомства, на борту судна находятся 14 человек из числа экипажа, у них есть запас еды на десять суток. Вес груза "Наджва-2" составляет 1,5 тонны.

Там добавили, что судно не повреждено. Судовой канал открыт в обоих направлениях.

Уточняется, что организовано взаимодействие с Морским спасательным координационным центром.