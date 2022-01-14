Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:38Заразились
на 13.01В России 10 723 305+21 155В мире 317 166 137+3 667 957

Истребители и бомбардировщики приступили к летно-тактическим учениям на юге России

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Экипажи истребителей Су-30СМ, Су-27 и бомбардировщиков Су-34 смешанного авиационного соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа приступили к плановым учебно-тренировочным полетам в новом году, сообщает пресс-служба ЮВО.

"На аэродромах Кубани и Ростовской области летчики отрабатывают выполнение задач в составе смешанных оперативно-тактических групп. Экипажи истребителей обеспечивают прикрытие бомбардировщиков при выполнении учебного бомбометания. Также экипажи истребителей Су-30СМ и Су-27 провели воздушный бой с условным противником, выполнив фигуры сложного пилотажа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что завершатся учебные полеты проведением летного тактического учения в составе смешанного авиационного соединения ВВС и ПВО ЮВО.

ЮВО Краснодарский край Ростовская область

Новости

Что произошло за день: четверг, 13 января

Четыре военных самолета с десантниками прибыли из Казахстана в Россию

Четыре военных самолета с десантниками прибыли из Казахстана в Россию

Суд не стал смягчать сроки башкирским экс-полицейским за изнасилование коллеги

Пандемия коронавируса

Власти Крыма вернут систему QR-кодов в общественных местах

Власти Крыма вернут систему QR-кодов в общественных местах
Пандемия коронавируса

Миронов допустил, что Дума не станет рассматривать законопроект о QR-кодах

Первые самолеты с десантниками вылетели из Алма-Аты в Ивановскую область

Шойгу объявил, что возвращение миротворцев ОДКБ из Казахстана завершится 19 января

Лавров назвал нервным срывом новый проект санкций США против РФ

В Петербурге перегружена травматология НИИ скорой помощи

В Петербурге перегружена травматология НИИ скорой помощи

Рябков не увидел оснований для скорых новых переговоров с США по гарантиям безопасности

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });