Истребители и бомбардировщики приступили к летно-тактическим учениям на юге России

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Экипажи истребителей Су-30СМ, Су-27 и бомбардировщиков Су-34 смешанного авиационного соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа приступили к плановым учебно-тренировочным полетам в новом году, сообщает пресс-служба ЮВО.

"На аэродромах Кубани и Ростовской области летчики отрабатывают выполнение задач в составе смешанных оперативно-тактических групп. Экипажи истребителей обеспечивают прикрытие бомбардировщиков при выполнении учебного бомбометания. Также экипажи истребителей Су-30СМ и Су-27 провели воздушный бой с условным противником, выполнив фигуры сложного пилотажа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что завершатся учебные полеты проведением летного тактического учения в составе смешанного авиационного соединения ВВС и ПВО ЮВО.