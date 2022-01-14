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В Алтайском крае завели уголовное дело из-за инцидента с легкомоторным самолетом

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - По факту авиационного происшествия с легкомоторным самолетом "Аэропракт-22" в Алтайском крае возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР.

По версии следствия, самолет совершил аварийную посадку днем 14 января в районе населенного пункта Белокуриха-2.

На борту воздушного судна находились его командир, который также является собственником самолета, и один пассажир. Пассажир и командир воздушного судна госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести, говорится в сообщении.

Следственная группа выехала на место происшествия.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

По данным регионального управления МЧС РФ, самолет, совершавший экскурсионный полет и жестко севший в 1 км от аэропорта в селе Старобелокуриха, получил значительные повреждения. Фотографии с места инцидента опубликованы на сайте управления.

СКР МЧС Алтайский край

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