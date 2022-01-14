Состояние пострадавших при падении самолета на Алтае оценили как тяжелое

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Двое пострадавших при жесткой посадке легкомоторного самолета в Алтайском крае находятся в тяжелом состоянии, сообщили "Интерфаксу" в краевом Минздраве.

"Пострадавшие с тяжелыми сочетанными травмами доставлены в ЦГБ Бийска. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Необходимые консультации реаниматолога и хирурга проведены", - сказали в пресс-службе.

В пятницу в 11:10 по местному времени очевидец сообщил в службу спасения об авиапроисшествии в районе аэропорта близ села Старобелокуриха. На место происшествия были направлены расчеты и оперативная группа МЧС, сотрудники полиции и медики.

На борту легкомоторного самолета находились два человека, пилот и пассажир, их направили в больницу.