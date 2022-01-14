Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:27Заразились
на 13.01В России 10 723 305+21 155В мире 319 994 792+2 828 655

В Крыму начались учения с противокорабельными ракетными комплексами Черноморского флота

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Боевые расчеты противокорабельных ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" Черноморского флота совершили марш на полигон Опук в Крыму в рамках начавшегося учения, сообщает в пятницу ЧФ.

"Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) "Бал" и "Бастион" ракетно-артиллерийского соединения Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) совершили механизированный марш на полигон Опук в Крыму", - говорится в сообщении.

Всего в учении задействовано порядка 50 единиц военной и специальной техники.

"Основной целью комплексного учения является отработка действий военнослужащих соединения по обороне побережья от атак условного противника", - информирует флот.

В соответствии с планом боевой подготовки, боевые расчеты БПКРК в полевых условиях проведут комплексное учение по оперативному нанесению ракетных ударов методом электронных пусков по имитаторам надводных целей, уточняется в пресс-релизе.

"В ходе мероприятия боевые расчеты повысят навыки приведения комплексов к бою и выполнению норматива по смене стартовых позиций с повторным нанесением ракетных ударов из нового позиционного района", - говорится в пресс-релизе.

Крым Черноморский флот

Новости

В войсках Восточного военного округа начали внезапную проверку боеготовности

Пандемия коронавируса

Правительство отложило рассмотрение в Думе законопроекта о QR-кодах

Правительство отложило рассмотрение в Думе законопроекта о QR-кодах

В Алтайском крае завели уголовное дело из-за инцидента с легкомоторным самолетом

Облсуд счел законным прекращение дела экс-главы "ВСМПО-Ависмы" Воеводина

Двое пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в Алтайском крае

Двое пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в Алтайском крае

Что случилось этой ночью: пятница, 14 января

Опрос показал, что россияне не ждут улучшения жизни после пандемии

Что произошло за день: четверг, 13 января

Четыре военных самолета с десантниками прибыли из Казахстана в Россию

Четыре военных самолета с десантниками прибыли из Казахстана в Россию

Суд не стал смягчать сроки башкирским экс-полицейским за изнасилование коллеги

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });