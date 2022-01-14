В Крыму начались учения с противокорабельными ракетными комплексами Черноморского флота

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Боевые расчеты противокорабельных ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" Черноморского флота совершили марш на полигон Опук в Крыму в рамках начавшегося учения, сообщает в пятницу ЧФ.

"Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) "Бал" и "Бастион" ракетно-артиллерийского соединения Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) совершили механизированный марш на полигон Опук в Крыму", - говорится в сообщении.

Всего в учении задействовано порядка 50 единиц военной и специальной техники.

"Основной целью комплексного учения является отработка действий военнослужащих соединения по обороне побережья от атак условного противника", - информирует флот.

В соответствии с планом боевой подготовки, боевые расчеты БПКРК в полевых условиях проведут комплексное учение по оперативному нанесению ракетных ударов методом электронных пусков по имитаторам надводных целей, уточняется в пресс-релизе.

"В ходе мероприятия боевые расчеты повысят навыки приведения комплексов к бою и выполнению норматива по смене стартовых позиций с повторным нанесением ракетных ударов из нового позиционного района", - говорится в пресс-релизе.