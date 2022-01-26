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Военные ЗВО отработают в Ленобласти проведение скрытных маршей

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Ленинградской области военнослужащие общевойсковой Западного военного округа подняты по тревоге и отработают совершение скрытных маршей под руководством командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева, сообщили в пресс-службе округа.

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Они совершили марши на полигоны Лужский и Кирилловский в рамках плановых мероприятий проверки боевой готовности зимой. Журавлев пообещал особое внимание уделить "скрытному совершению маршей в режиме радиомолчания и маскировки в районах сосредоточения".

"Офицерам штаба военного округа предстоит дать оценку действиям командиров подразделений на всех этапах проверки от получения оружия в казарме до доклада с командного пункта командующего объединением о готовности к выполнению дальнейших задач", - добавил он.

Полигон Кирилловский расположен в Выборгском районе, в 60 км от границы с Финляндией.

Ранее сообщалось о проверке боеготовности войск Южного и Восточного военных округов. В рамках проверки ВВО пройдет российско-белорусское учение "Союзная решимость-2022".

ЗВО Ленинградская область Финляндия Александр Журавлев Лужский Кирилловский

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