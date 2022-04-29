"Ангара-1.2" с космическим аппаратом в интересах военных стартовала с Плесецка

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - С космодрома Плесецк в Архангельской области в пятницу стартовала легкая ракета-носитель "Ангара-1.2" с космическим аппаратом в интересах военного ведомства, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"29 апреля в 22:56 мск с пусковой установки № 3 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Контроль пуска и полет ракеты ведется наземным автоматизированным комплексом управления

В ведомстве уточнили, что в 22:58 мск "Ангара-1.2" принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Титова Космических войск ВКС.

Это второй запуск легкой версии ракеты "Ангара". Первый старт этой версии ракеты состоялся 9 июля 2014 года также с космодрома Плесецк. Ракета имеет две ступени и способна выводить на низкую околоземную орбиту до 3 тонн полезного груза.