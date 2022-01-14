В Думе заявили о готовности РФ противодействовать любым санкциям

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Россия готова ввести симметричные санкции в случае принятия соответствующих рестрикций США, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, выразив при этом уверенность, что экономике РФ серьезные последствия не угрожают.

"У нас есть адекватное, и если потребуется - симметричное противодействие на любого рода рестрикции, которые будут применяться против России", - сказал Слуцкий на пресс-конференции в пятницу.

Вместе с тем он напомнил, что "уже призывал отказаться от любых санкций и рестрикций к кому бы то ни было - нам этот инструментарий, архаичный, совершенно нездоровый, вывихнутый, нужно оставить позади, отказаться".

"США на это не реагировали. Но я получил более 60 ответов (на это предложение - ИФ) от глав государств, спикеров, парламентов, большой ответ Антонио Гутерриша, генсека ООН, который эту позицию поддержал. Санкции - не тот инструмент, что должен применяться, хотя где-то в порядке исключения, может быть, должен существовать, но не применяться широко в мировой политике нынешнего столетия, это неоправданно", - сказал Слуцкий.

Он добавил, что "никакие рестрикции не чреваты катастрофическими последствиями для нашей экономики, наша экономика сегодня устойчива к любым внешним воздействиям".

12 января группа демократов внесла в Сенат США законопроект о санкциях в отношении России на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Он предполагает, в частности, рестрикции против политического и военного руководства страны. Законопроект также предполагает санкции в отношении "Северного потока 2".