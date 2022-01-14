Росприроднадзор обсудит с КТК ситуацию с разливом нефти под Новороссийском

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Росприроднадзор ответил на предложение "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) обсудить методику подсчета ущерба от разлива нефти под Новороссийском, сообщила журналистам глава ведомства Светлана Радионова в ходе Гайдаровского форума.

"25 января они приглашены на встречу. (...) Мы всегда готовы общаться с любым природопользователем, даже нарушающим законы и обязанным выплатить государству многомиллиардный ущерб. Мы покажем их специалистам те требования, на основании которых (...) был произведен расчет. Наверное, мы услышим от них какие-то аргументы. (...) Вопрос договоренностей не стоит, стоит вопрос корректности наших подсчетов и оплаты любым нарушителем нанесенного ущерба", - сказала Радионова.

Инцидент с разливом нефти под Новороссийском

В начале августа 2021 года в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти во время ее закачки на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1, который эксплуатирует КТК. В консорциуме заверили, что разлив был быстро локализован и его площадь составила около 200 кв м, а объем - около 12 куб. м.

Позднее Институт космических исследований РАН сообщил, что площадь нефтеразлива под Новороссийском была занижена КТК в 400 тысяч раз. После этого вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный объем выброса.

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