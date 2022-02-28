Росприроднадзор подал иск к КТК на 5,3 млрд рублей
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Черноморо-Азовское управление Росприроднадзора подало иск к "Каспийскому трубопроводному консорциуму" (КТК) на 5,285 млрд рублей, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Иск подан 25 февраля в Арбитражный суд Краснодарского края в категории "Прочее". Заявление пока не принято к производству, его подробности в картотеке не приводятся.
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова неоднократно заявляла о намерениях ведомства обратиться в суд с иском к КТК о возмещении вреда от аварии на морском терминале компании под Новороссийском. Консорциум инициировал переговоры с представителями ведомства, настаивая, что Росприроднадзор некорректно применил методику расчета ущерба водному объекту. Встреча состоялась 25 января: по ее итогам Радионова заявила об обещании КТК предоставить итоговые расчеты 31 января, а компания - о достигнутой договоренности "о проведении дальнейших консультаций и оперативном предоставлении со стороны КТК соответствующих предложений". Детали последующих переговоров стороны не раскрывали.
Как сообщалось, 7 августа во время закачки нефти на танкер Minerva Symphony (греческий флаг, порт приписки Пирей) с ВПУ-1, расположенного в шести километрах от берега в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска, произошел залповый выброс нефти. По данным консорциума, площадь разлива, локализованного 7 августа к 22:42 мск и позднее ликвидированного, составила около 200 кв. метров, объем - порядка 40 куб. метров.
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти в 4,48 млрд рублей. КТК заявлял о несогласии с предъявленной Росприроднадзором суммой ущерба. По мнению компании, использованную методику некорректно применять в отношении технологии погрузки нефти на танкер, предполагающей использование 5-километрового участка подводного нефтепровода.
КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. После завершения проекта расширения в 2018 году мощность трубопровода составляет 67 млн тонн нефти в год.
Акционеры КТК: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.