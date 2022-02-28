Росприроднадзор подал иск к КТК на 5,3 млрд рублей

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Черноморо-Азовское управление Росприроднадзора подало иск к "Каспийскому трубопроводному консорциуму" (КТК) на 5,285 млрд рублей, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Иск подан 25 февраля в Арбитражный суд Краснодарского края в категории "Прочее". Заявление пока не принято к производству, его подробности в картотеке не приводятся.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова неоднократно заявляла о намерениях ведомства обратиться в суд с иском к КТК о возмещении вреда от аварии на морском терминале компании под Новороссийском. Консорциум инициировал переговоры с представителями ведомства, настаивая, что Росприроднадзор некорректно применил методику расчета ущерба водному объекту. Встреча состоялась 25 января: по ее итогам Радионова заявила об обещании КТК предоставить итоговые расчеты 31 января, а компания - о достигнутой договоренности "о проведении дальнейших консультаций и оперативном предоставлении со стороны КТК соответствующих предложений". Детали последующих переговоров стороны не раскрывали.

Как сообщалось, 7 августа во время закачки нефти на танкер Minerva Symphony (греческий флаг, порт приписки Пирей) с ВПУ-1, расположенного в шести километрах от берега в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска, произошел залповый выброс нефти. По данным консорциума, площадь разлива, локализованного 7 августа к 22:42 мск и позднее ликвидированного, составила около 200 кв. метров, объем - порядка 40 куб. метров.

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти в 4,48 млрд рублей. КТК заявлял о несогласии с предъявленной Росприроднадзором суммой ущерба. По мнению компании, использованную методику некорректно применять в отношении технологии погрузки нефти на танкер, предполагающей использование 5-километрового участка подводного нефтепровода.