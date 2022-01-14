Десятки автомобилей в Сочи повредила туристка из-за плохого настроения

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сочинские полицейские проводят проверку по факту повреждения десятков автомобилей женщиной, приехавшей на курорт из Иркутской области.

"Началась проверка по факту хулиганства туристки в Сочи", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УВД Сочи в пятницу.

Собеседник отметил, что полицейские разыскивают 33-летнюю женщину, которая во время новогодних каникул поздно вечером пинала припаркованные на стоянке автомобили. По его словам, она била по дверям машин, повредив как минимум 20 автомобилей.

В соцсетях опубликовано видео, на котором женщина идет по парковке, бьет ногами по машинам и поет "Гну свою линию". Видео снимал мужчина, который при этом уговаривал женщину прекратить хулиганить, но она в ответ только жаловалась на жизнь . В конце съемки туристка показала на видеокамеру свой паспорт.